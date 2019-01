PISA – Il designatore della CAN PRO Antonio Danilo Giannoccaro ha affidato la gara Alessandria-Pisa in programma domenica 3 febbraio alle ore 14.30 e valida per la 24° giornata della serie C a Michele Di Cairano di Ariano Irpino.

Il direttore di gara sarà assistito da Patric Lenarduzzi di Merano e Gianluca D’Elia di Ozieri.