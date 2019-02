Fischietto siciliano per la sfida all’Entella all’Arena

PISA – Il designatore della CAN PRO Antonio Danilo Giannoccaro ha affidato la gara Pisa-Virtus Entella in programma sabato 2 marzo (ore 20.30) e valida per la 29° giornata della serie C ad Alberto Santoro di Messina.

Il direttore di gara sarà assistito da Vittorio Pappalardo di Parma e Alex Cavallina di Parma.

Due i precedenti del fischietto siciliano con la squadra nerazzurra, entrambi in trasferta. Nella scorsa stagione il match esterno in casa della Carrarese (2-3 il finale) e in questa stagione la sfida di Novara (2-2).