Fiume Serchio, prevista la piena in serata

VECCHIANO – Al lavoro da venerdì gli uomini del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord che proseguono lo stretto monitoraggio dei corsi d’acqua del territorio.

Piogge intense e continue da venerdì su tutto il nord della Toscana dove era stata diramata l’allerta meteo arancione (che corrisponde al secondo livello di guardia su tre).

Al momento i tecnici non segnalano alcuna problematica sebbene i livelli dei corsi d’acqua abbiano subito importanti variazioni.

A Vecchiano è in corso una piena del Fiume Serchio. In accordo con il Genio Civile, il Consorzio di Bonifica ha chiuso le paratoie di Avane e Filettole per evitare che il fiume rigurgiti le acque verso i centri abitati. E’ entrato in funzione anche l’impianto idrovoro di Filettole che raccoglie le acque della cittadina, le solleva oltre l’argine del Serchio e le fa defluire nel Fiume, alleggerendo il carico delle zone interne. Sul posto gli operai del Consorzio a presidio del nodo idraulico e delle idrovore per garantire il funzionamento fino a quando i livelli del Fiume non torneranno alla normalità.

Il completo passaggio della piena è previsto in serata. Permane comunque il presidio fino a conclusione completa dell’evento per l’arrivo di una nuova perturbazione prevista per la notte tra sabato e domenica.

Il personale rimane disponibile per le segnalazioni dei cittadini al 340/7000.146