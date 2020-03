Flyparking Pisa, mascherina e disinfettante in omaggio

PISA – Mascherina e disinfettante per mani in omaggio ai propri clienti. E’ l’iniziativa del Flyparking Pisa il parcheggio custodito che si trova a pochi metri dall’aeroporto G. Galilei.

“In questi giorni di emergenza per il Coronavirus – spiega il titolare dell’attività, Maurizio Privitera – abbiamo deciso di donare gratuitamente ai nostri clienti mascherine e gel igienizzante per le mani. Un’azione concreta per diffondere maggiore serenità a chi si trova in viaggio e, allo stesso tempo, dare un piccolo contributo per prevenire il diffondersi di questo virus. Come ormai purtroppo sappiamo bene si può fare prevenzione prestando molta attenzione ai piccoli gesti del quotidiano e alla relativa igiene”.

“Con questa iniziativa – prosegue Privitera – vogliamo provare a dare un segnale di ottimismo, in seguito al calo degli affari che si è verificato negli ultime settiiman. Da quando è esplosa l’emergenza coronavirus il nostro volume di affari si è ridotto progressivamente fino all’80%. Riceviamo continuamente disdette, ormai viaggiano solo le persone che costrette per necessità. Se le cose non dovessero cambiare, le perdite saranno molto più consistenti. A Pisa ho 15 dipendenti, ma è chiaro che non è possibile resistere a lungo in queste condizioni”. Privitera chiede quindi “che lo Stato intervenga a sostegno delle imprese, non solo delle zone ‘rosse’ colpite dai focolai ma di tutte le aziende italiane che risentono pesantemente delle conseguenze di questa emergenza”.

Non è però l’unica iniziativa lanciata in questi giorni dal Flyparking Pisa. “Nei giorni scorsi – prosegue Privitera – sono iniziati i lavori grazie ai quali doteremo il nostro parcheggio di postazioni per la ricarica delle auto elettriche. In questo modo i nostri clienti, oltre a poter comodamente lasciare la loro macchina in un parcheggio custodito e videosorvegliato 24 ore su 24, potranno anche effettuare il ‘rifornimento’ per le loro auto elettriche. Siamo il primo parcheggio in città a dotarsi di un servizio del genere”.