Focus in Prefettura sul fenomeno delle minacce ai giornalisti con il Presidente regionale dell’Ordine

PISA – Il Prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo, ha presieduto nella mattinata di mercoledì 22 aprile una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia, in modalità videoconferenza, sul tema delle minacce e intimidazioni ai giornalisti. Presenti il Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Carlo Bartoli, il Questore di Pisa Paolo Rossi, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Giulio Duranti, i Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col.t.ST Giancarlo Franzese.

Nella riunione sono stati esaminati i più recenti casi registrati, nell’ambito

della complessiva analisi del quadro provinciale e delle misure apprestate.



“Esprimo vicinanza e solidarietà in relazione ai recenti episodi di minaccia

e intimidazione nei confronti dei giornalisti – ha affermato il Prefetto

Castaldo – Ho già dato disposizioni ai vertici provinciali delle Forze di

Polizia per accertare ogni responsabilità. È necessaria la massima

attenzione, non solo in chiave repressiva ma anche preventiva, per

garantire la libertà di stampa e il diritto dei cittadini di essere informati. È

importante da parte dei giornalisti segnalare con tempestività ogni episodio

senza alcuna sottovalutazione. Sul fenomeno degli atti intimidatori sono

fondamentali le attività di monitoraggio, analisi e scambio permanente di

informazioni, anche attraverso ulteriori momenti di confronto”.



Il Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana ha ringraziato il

Prefetto e i responsabili delle Forze dell’ordine per il rapido e concreto

intervento ed ha illustrato le modalità con cui si stanno manifestando

questi inquietanti fenomeni, inediti per la Toscana. “La vicinanza delle

istituzioni rappresenta un elemento di grande conforto per la nostra

categoria e esprimo gratitudine per l’azione di prevenzione che è stata

messa in atto anche nella provincia di Pisa”. Il Prefetto Castaldo e il

Presidente Bartoli hanno concordato sulla necessità che i giornalisti

oggetto di intimidazioni, minacce e violenze denuncino immediatamente tali fatti; in questo modo sarà possibile identificare tempestivamente gli

autori di tali atti.