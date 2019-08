Focus. Il rigore di Marconi andava ripetuto. Le foto

PISA – Bicchiere mezzo vuoto o bicchiere mezzo pieno? Dopo il rigore fallito da Marconi nel recupero cambia l’opinione di molti tifosi alla fine della partita. Ok, è stato un ottimo Pisa, inizialmente il pari contro la corazzata Benevento qualcuno l’avrebbe sottoscritto.

di Antonio Tognoli

Dopo il rigore però, cambiano gli umori del popolo nerazzurro e l’attenzione è tutta concentrata su un errore non di Marconi ma bensì regolamentare dopo il penalty fallito dall’attaccante nerazzurro.

Infatti il rigore del numero 31 nerazzurro andava ripetuto perché il portiere del Benevento Montipò non aveva i piedi sulla linea di porta, come dice il regolamento e come mostrano le immagini televisive.

Dopo il rigore sarebbe stato necessario l’intervento del Var, che in serie B però non è ancora stata inserita.