TIRRENIA – Fognatura nera a Tirrenia: partiti i lavori per il secondo lottodell’intervento che pone fine alla storica assenza di un sistema pubblico di raccolta degli scarichi nel triangolo tra via Pisorno, via Abetelle e via dei Castagni.

Negli anni scorsi, grazie ad un investimento di 1,8 milioni di euro(primo lotto: 700mila euro a carico dell’Amministrazione Comunale, 500mila euro da Acque SpA e 584mila euro da Regione Toscana) la fognatura è stata realizzata nelle quattro vie principali via Pisorno, via Abetelle, via dei Castagni e via degli Alberi, e ha permesso di allacciare 338 utenze.

Adesso sono partiti i lavori nelle strade interne, un investimento di 800mila euro (al netto del ribasso di gara), a occuparsene le imprese Forti-Del Debbio che si sono aggiudicate l’appalto pubblico. Come per il primo lotto, anche in questo caso alla fine dell’intervento sui sottoservizi le strade saranno riasfaltato.