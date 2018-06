Follower su Instagram: 5 semplici consigli per aumentarli!

PISA – Vi siete mai domandati in che modo si possano aumentare i follower su Instagram? Spesso riuscirci non è facile e, a complicare il tutto, c’è anche il fatto che non esiste una ricetta che possa “andare bene” per tutti.



Ad ogni modo, abbiamo voluto riassumere 5 consigli di facile fruizione, che probabilmente saranno in grado di moltiplicare il numero di vostri “seguaci” nel social network fotografico più amato. Vediamoli insieme!

Instagram e Facebook: perché non collegarli

In primo luogo, cercate di creare un’opportuna sinergia tra i diversi social network. Sappiate che più del 25% degli utenti di Instagram sono attivi e presenti anche su Facebook: basterà dunque connettere insieme i due account, e incrementerete le opportunità che coloro che vi seguono su Facebook possano seguirvi anche su Instagram (e viceversa).

Il tasso di “nuovi follower” è abbastanza alto: se il vostro profilo Facebook ha 5.000 amici, è probabile che possiate ottenere più di 500 followers su Instagram in pochi giorni.

Scegliere i tag più popolari

Un po’ (e forse di più) come avviene su Twitter, anche Instagram “funziona” attraverso i tag. Cercate dunque i più popolari e aggiungeteli alla didascalia delle foto e dei video che pubblicherete su questo social network.

In questo modo chi cerca quel determinato tag potrebbe finire con l’imbattersi nella vostra creazione fotografica o multimediale, decidendo – se di gradimento – di iniziare a seguirvi!

Lasciare commenti

Lasciare commenti è certamente uno dei modi più propizi per poter ottenere nuovi follower. Naturalmente, non vogliamo indurvi a lasciare un commento privo di valore in ogni luogo che vi capiti sotto tiro, bensì pianificare i vostri interventi nelle “bacheche” altrui, andando a scrivere opinioni personali, di gradimento e – perché no – di circostanziate osservazioni, in modo opportuno, rispettoso e discreto. Qualcuno potrebbe trovarlo di gradimento, e potrebbe iniziare a incuriosirvi del vostro profilo.

Acquistare follower

Se ne avete la possibilità, potete valutare di comprare dei follower Instagram da coloro che hanno molto traffico. Sul web potete trovare alcune ottime agenzie che si offriranno di farlo per voi, garantendovi un acquisto di Instagram follower qualificato che daranno risultati immediati al vostro profilo social.

Utilizzate plugin aggiuntivi

Il quinto consiglio che ci sentiamo di condividere con tutti voi è quello di utilizzare alcuni dei migliori plugin aggiuntivi per poter sviluppare positivamente l’utilizzo di Instagram, sia a livello di editor foto (Photoshop non è l’unica risorsa che migliorerà le vostre creazioni) sia in termini di schedulazione dei contenuti.

Insomma ricorrendo ai giusti add-on per la vostra presenza su Instagram, potrete migliorare l’effetto finale delle vostre creazioni artistiche, e potreste schedulare i post con pubblicazione futura, andando così a programmare una costanza di diffusione di nuovi contenuti senza doverlo fare volta per volta in maniera diretta.

E voi che cosa ne pensate? Ci sono dei suggerimenti su qualche attività che ha prodotto i risultati desiderati nello sviluppo del numero di follower del vostro account Instagram? Quali consigli vorreste condividere con i nostri lettori?