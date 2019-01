Fondi ai piccoli comuni pisani dal Ministero dell’Interno

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Deputato della Lega, Edoardo Ziello sui fondi arrivati ai comuni della nostra provincia da parte del Ministero dell’Interno.

Attraverso il comma 107 della Legge di Bilancio è stato previsto che per l’anno 2019 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti funzionali alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, con uno stanziamento di 400 milioni di euro.

I contributi in oggetto sono stati assegnati entro il dieci gennaio ai comuni con popolazione inferiore ai 2mila abitanti nella misura di 40mila euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra i 2mila e i 5mila Abitanti nella misura di 50mila euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5mila e 10mila abitanti nella misura di 70mila euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 Abitanti nella misura di 100mila euro ciascuno.

L’articolo di legge in questione specifica che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici a condizione che gli stessi non siano già integramente finanziati da altri soggetti che siano aggiuntivi, rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali previsti all’articolo 21 del codice dei contatti pubblici.

I contributi assegnati con il decreto sono erogati nella misura del 50 per cento, previa verifica dell’avventura inizio dell’esecuzione dei lavori e il restante cinquanta per cento con trasmissione al Ministero dell’Interno del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione per i lavori dal direttore.

I comuni beneficiari della provincia di Pisa sono: Calcinaia, Casciana Terme-Lari, Castelfranco di Sotto, Montopoli, Ponsacco, Santa Croce, Santa Maria a Monte, Vecchiano e Volterra nella misura di 100mila euro ciascuno;

Bientina, Buti, Calci, Capannoli, Crespina, Pomarance e Vicopisano nella misura di 70mila euro ciascuno; Fauglia, Montescudaio, Palaia, Peccioli e Terricciola nella misura di 50mila euro ciascuno;

Casale Marittimo, Castellina, Chianni, Guardistallo, Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Orciano Pisano, Riparbella e Santa Luce nella misura di 40mila euro ciascuno.

“La vicinanza della Lega agli enti locali è una caratteristica storica del nostro partito – afferma Edoardo Ziello – In campagna elettorale avevamo detto che avremmo sostenuto i piccoli comuni e così abbiamo fatto, stanziando 400milioni nella legge di bilancio di cui 2, sono arrivati sul nostro territorio. Attraverso questo stanziamento dei comuni importanti della nostra provincia, ma con limitate capacità finanziarie, come quelli del Lungomonte pisano (Buti, Calci e Vicopisano) e non solo, potranno fruire di settantamila euro a testa e per enti locali così piccoli è un aiuto diretto e concreto, alla faccia di chi dice che non aiutiamo i comuni. Grazie al nostro Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, i piccoli comuni tornano ad essere ascoltati e sostenuti nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative. Una vicinanza che non si vedeva da molto tempo. Mi auguro che i sindaci facciano buon uso di queste risorse e sappiano che possono sempre contare sul mio aiuto a prescindere dal loro orientamento politico perché prima di tutto viene il bene del nostro territorio”, conclude il Deputato, Edoardo Ziello.