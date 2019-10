Fondo nazionale politiche sociali: 50mila euro alla SdS Pisana

PISA – Quasi 18 milioni alle Zone distretto/Società della Salute dal Fondo nazionale politiche sociali, annualità 2018. Lo prevede il decreto regionale n. 16.544 dello scorso 8 ottobre che ha assegnato alla Società della Salute Pisana risorse pari a 50mila euro.

Le cifre verranno subito liquidate, per un totale di 17.791.006. Il decreto ministeriale del 26 novembre 2018 aveva approvato il Piano sociale nazionale, relativo al triennio 2018-2020, e gli impieghi delle risorse destinate alle Regioni. Secondo le indicazioni del decreto, le risorse dovranno essere utilizzate per: servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale; servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio; servizi territoriali comunitari; servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità; misure di inclusione sociale-sostegno al reddito.

Il Piano stabilisce che, per la programmazione delle risorse, almeno il 40% del totale della quota di spettanza sia destinato al rafforzamento degli interventi e dei servizi nell’area infanzia e adolescenza.

Queste alcune delle attività del settore sociale alle quali vengono destinati i finanziamenti: case di accoglienza donna/bambino, affidamento familiare, sostegno educativo a minori a scuola, povertà (mense sociali, distribuzione pasti a bassa soglia, buoni spesa, supermarket della solidarietà), assistenza domiciliare a soggetti fragili (anziani, malati), comunità di pronta accoglienza, assegni di cura (badanti), trasporto sociale.

Il Fondo Sociale Regionale, alla cui composizione contribuiscono il Fondo Regionale di Assistenza Sociale (FRAS) e il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) rappresenta il principale strumento finanziario regionale per lo sviluppo omogeneo sul territorio del sistema degli interventi e dei servizi sociali ed è finalizzato all’erogazione dei servizi ai cittadini nell’ambito dei servizi sociali.