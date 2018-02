Formazione & Bussines: 250 imprese si ritrovano al Continental di Tirrenia

PISA – Sono oltre 250 le imprese che da Pisa, Livorno e Lucca convergeranno il prossimo 12 febbraio al Continental di Tirrenia per un appuntamento unico nel suo genere, organizzato da BNI, che unirà formazione al più alto livello e generazione di nuovo business.

I vertici aziendali convenuti infatti assisteranno al mattino a una esclusiva sessione di formazione manageriale e comportamentale tenuta da Sergio Borra, amministratore delegato e fondatore di Dale Carnegie Italia, che in oltre 30 anni ha formato oltre 100.000 imprenditori.

Nel pomeriggio, le imprese avranno un’altra opportunità unica: approfondire la reciproca conoscenza e sviluppare occasioni di business attraverso un reticolo di appuntamenti incrociati one to one, definiti in base alle richieste di ciascuno dei partecipanti, che permetteranno ai rispettivi vertici di incontrarsi, valutare le rispettive potenzialità, farsi proposte commerciali, impostare azioni comuni, collaborazioni e quant’altro.

All’operazione parteciperanno imprese di ogni tipo, dimensione e settore, ciascuna con una propria identità specifica ma con un importante fattore chiave in comune: la volontà di fare business in rete.

“BNI è un’organizzazione di imprenditori che credono nella collaborazione e nella rete di relazioni. Organizzando questo evento dimostreremo che con la potenza della rete è possibile dare a ogni azienda l’opportunità di arrivare in modo naturale a incontrare proprio quel cliente che da sempre aveva solo potuto sognare.” sottolinea Claudio Ricciotti, Executive Director di BNI Toscana Mare, organizzatore dell’evento. “In più, la qualità della formazione manageriale garantita da un docente di assoluto spessore come Sergio Borra, al top in Italia, sarà un ulteriore plus che renderà unica e imperdibile questa giornata.”

Le ricadute dell’evento sull’economia del litorale toscano saranno estremamente importanti considerando che le aziende presenti, che danno lavoro a molte migliaia di addetti e sviluppano fatturati per centinaia di milioni di euro, si riuniranno proprio per conoscersi meglio e fare ulteriore business; da qui scaturiranno quindi importanti volumi di affari, a tutto vantaggio dell’economia del territorio.