Fornacette, grande prova della categoria 2005 di mister Nuti. Bene la Prima Categoria

FORNACETTE – Un fine settimana positivo per il Fornacette Casarosa che falcidiato dalle assenze riesce comunque ad ottenere ottimi nei vari campionati.

PRIMA CATEGORIA. La prima squadra impegnata nel campionato di Prima Categoria rimonta e vince (2-1) sul campo del Tirrenia. Il lavoro nella testa dei ragazzi di mister Malasoma e di tutto il suo staff ha dato i suoi frutti. Prima Pesci e poi Nannelli mettono al sicuro il risultato ottenuto su un campo molto caldo. Dopo il pari di Saline in altro importante risultato.

JUNIORES. I ragazzi di mister Magliulo espugnano il campo del LuccaSette per 3 a 1 in una partita molto complicata, dove nel primo tempo sbagliano l’approccio alla partita. Nella ripresa mister Magliulo ridisegna un po’ la squadra ma soprattutto sprona i nostri concretizzando in rete le azioni.

CATEGORIA 2005. Eroici i ragazzi di mister Nuti che si presentono a Venturina con un gruppo praticamente decimato, con il difensore Montagnani in porta per l’assenza dei tre portieri. In svantaggio per ben due volte i ragazzi di Nuti riescono a trovare il pareggio al tempo scaduto, chiudendo sul 2-2.