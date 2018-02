Fornacette. Da lunedì al venerdì tutti allo Spazio Giovani

PISA – Video arte, teatro, riciclo creativo, opportunità europee e informazioni sul mondo del lavoro. Dal Lunedì al Venerdì, lo Spazio Giovani di Fornacette implementa la sua attività rivolta a tutti gli adolescenti e le adolescenti del territorio.

A partire dal 5 Febbraio, pomeriggio dopo pomeriggio, senza soluzione di continuità (le uniche pause saranno nei giorni festivi), il Centro dedicato agli under 18 sarà una pentola in ebollizione, ricca di eventi ed iniziative gratuiti per tutti e tutte.

Se fino ad oggi lo Spazio all’interno del “Centro Educativo M.Montessori”apriva le sue porte solo il Martedì e il Giovedì, sotto l’egida dell’Associazione Bubamara, all’insegna dei corsi di VideoMaking e di teatro dedicato alle web series, dal 5 Febbraio anche il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì saranno forieri di opportunità da non perdere.

La Cooperativa Sociale Agape, in collaborazione con l’Unione Valdera e il Comune di Calcinaia, proporrà due corsi dedicati all’arte eco – compatibile nei pomeriggi di Lunedì e Mercoledì. Si tratta dei laboratori “Ri-Crea” e “Deja Vu”, dedicati al riciclo creativo e finalizzati a valorizzare fantasia e creatività, ponendo però attenzione anche alle tematiche ambientali. Nell’orario di apertura, che va dalle ore 16 alle ore 19, non mancherà inoltre lo spazio per le attività ludiche, la socializzazione, il confronto e la condivisione.

Una new entry in grado di aprire una finestra sulle opportunità occupazionali e formative, con uno sguardo che lambirà i confini europei, sarà lo Sportello Informagiovani. A partire dal 9 Febbraio, tutti i Venerdì, dalle ore 16 alle ore 19, esperti del settore della Cooperativa Agape saranno pronti ad accogliere ragazzi e ragazze, redarguendoli su tutte le possibilità, nazionali e internazionali, che fanno al caso loro.

L’Informagiovani offrirà gratuitamente opuscoli e materiale informativo, ma anche supporto alla consultazione e all’utilizzo di banche dati, attività di orientamento individuale e sostegno nella compilazione dei curriculum vitae. La sua vocazione a 28 stelle è determinata dal fatto che il servizio in questione avrà un’ulteriore identità: quella di Sportello Eurodesk, che fornisce informazioni sulle opportunità che si profilano sull’orizzonte dell’Unione Europea, in settori come istruzione, formazione professionale, lavoro, viaggi, tirocini e Servizio Volontario Europeo.