Fornacette. Spazio Giovani in festa

FORNACETTE – Prendi uno spazio accogliente e attrezzato, metti dentro dei giovani pieni di voglia di fare, di creatività e capacità, esperti in varie arti e discipline traboccanti di idee. Il risultato? Un’esperienza bellissima che a breve raggiungerà il suo momento culminante, mostrando tutti i suoi frutti. Si tratta dello Spazio Giovani di Fornacette, creato dall’amministrazione comunale calcinaiola all’interno del Centro Educativo M. Montessori per gli adolescenti del territorio e animato dall’Associazione Bubamara e dalla Cooperativa Agape.

I mesi passati, trascorsi tra corsi di VideoMaking, Grafica e Learning Animation e Teatro 3.0, hanno portato alla realizzazione di alcuni elaborati conclusivi. Questi ultimi verranno mostrati proprio in occasione della festa finale dello Spazio Giovani, che anticiperà la sospensione delle attività in vista delle vacanze estive. L’evento, in programma per Martedì 8 Maggio, alle ore 17, sarà inoltre arricchito da un workshop di cinema di animazione aperto a tutti i presenti e una piccola merenda da gustare in compagnia. L’ingresso è libero: tutti i ragazzi e le ragazze sono invitati a partecipare.

Lo Spazio Giovani riaprirà i battenti a Settembre con moltissime nuove sorprese.