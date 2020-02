Fornacette, vincono tutte le squadre del settore giovanile

PISA – Un fine settimana da mille e una notte per la Fc Fornacette che riesce a vincere con tutte le categorie del settore giovanile.

Solo la prima squadra impegnata nel campionato di Prima categoria cede ad una forte Geotermica per 3-0 sul proprio campo, concludendo l’imbattibilità interna da quando al comando c’è mister Lido Malasoma. Un 3 a 0 bugiardo per la Geotermica, squadra costruita per competere in altre categorie. Un’ottima prestazione dei ragazzi mister Malasoma che mettono in campo tecnica, tattica e cuore, creano molto, specialmente da sinistra dove Andrea Benedetti, classe 2001, sfodera una prestazione veramente importante.

Ma veniamo alle formazioni del settore giovanile partendo dagli Juniores che battono il fanalino di coda Filettole. I ragazzi di mister Magliulo mettono al sicuro da subito il risultato concludendo il match sul 3 a 0.

Allievi 2003 a valanga su Academy Livorno che chiudono addirittura sul 14-1. Pochi commenti su questa partita che parla da sola con il risultato.

Gli Allievi 2004 vincono lo scontro diretto con il Ponsacco per 2 a 1. Questo gruppo ha una peculiarità importante: esser gruppo. Il merito di mister Argenti e tutto il suo entourage che riesce a creare una sinergia fra il gruppo dei ragazzi e il lavoro che svolge settimanalmente producendo nella partita quel mix fra voglia di trovar sempre una soluzione e far applicare gli schemi preparati con la conseguenza costante di non mollare mai e cercar di far il risultato.

Vincono con il più classico dei risultati i Giovanissimi di mister Nuti: 2-0 al Castiglioncello. Il percorso di crescita di questi 2005 e 2006 non ha uguali. Dedizione al lavoro settimanale, ascolto e applicazione delle situazioni di gioco che si presentono in partita e un terreno di gioco in ottime condizioni danno il risultato atteso, ovvero la vittoria.

I Giovanissimi B del 2006 vincono e convincono per 3 a 1 contro il San Giuliano. Alla guida di questo gruppo ritorna dopo aver concluso una borsa di studio mister Riva. I nostri ragazzi impongono il loro gioco e dimostrano già nel primo tempo la superiorità. Un ottimo risultato che permette al Fornacette di rimanere dietro le due corazzate Ponsacco e Nell’aria nel girone di merito.