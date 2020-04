Francesco Arca e Giorgia Surina in streaming con lo spettacolo “Un Giorno di #NOI” di Gabriele Paoli

BUTI – Da lunedì 27 Aprile dalle ore 21 sarà disponibile online, lo spettacolo teatrale “Un giorno di #NOI” con Francesco Arca e Giorgia Surina, per la regia di Gabriele Paoli.

In questo momento dove gli artisti sono uniti nel cercare di non fermare la cultura, di far andare avanti lo spettacolo, il regista Gabriele Paoli ha voluto contribuire all’iniziativa di ButiTeatro “Istanti di Teatro a Distanza”, mettendo a disposizione, sul suo canale You- Tube, lo spettacolo integrale, per una settimana.

Un giorno di #NOI è stato un successo nel 2016, andato in scena al Teatro Francesco di Bartolo di Buti (PI), è stato interamente costruito e provato a distanza con l’ausilio dei più popolari mezzi di comunicazione telematica. Surina e Arca, impegnati costantemente nei rispettivi progetti televisivi e cinematografici, hanno provato davanti ad un computer in live streaming, dove il regista li ha diretti da Londra, a più di 2000 km di distanza. Un’e-

sperienza nuova ed eccitante, sia per gli attori che per il regista, che ha permesso l’abbattimento della distanza geografica proprio come avviene oggi nel contesto in cui stiamo vivendo.

Un giorno di #NOI è la storia di un giorno qualunque, di due persone qualunque, in una qualunque stazione ferroviaria. Sophie (Giorgia Surina) e Liam (Francesco Arca) si conoscono per caso, cominciano a parlare fino a quando lei, senza pensarci troppo, gli propone di stravolgere i suoi progetti per la giornata e prendere il primo treno senza una meta precisa. Liam si lascia convincere ad una condizione: Sophie deve accompagnarlo in

questa “fuga dalla quotidianità”. L’incontro fatale tra i due creerà la loro opportunità. Il binario 8 farà tutto il resto. La regia di Paoli, forte della sua esperienza britannica, fa ritrovare lo spettatore di frontead una storia fresca ed emozionante: un autentico film che pero’ ha calcato le tavole consumate del palcoscenico.

L’appuntamento è quindi per Lunedi 27 Aprile dalle ore 21 sul canale Youtube di Gabriele Paoli e sulla pagina Facebook di ButiTeatro.