Francesco Baldini: “Mi prendo tutte le responsabilità di questa sconfitta con il Pisa”

TRAPANI – Per commentare la gara fra Trapani e Pisa, parla il mister granata Francesco Baldini.

di Maurizio Ficeli

“La cosa che mi è dispiaciuta di più in assoluto è il secondo tempo” – dice abbacchiato il mister massese – in cui la squadra si è slegata, ma la responsabilità non è dei giocatori ma solo mia”.

Sulla gara persa contro il Pisa: “Si è messa subito in salita, abbiamo provato a creare occasioni, ma purtroppo è andata così e ripeto, mi assumo le responsabilità di questa sconfitta”.

Baldini rafforza il concetto: “Le ho provate tutte, certo partire dopo 50 secondi sotto di un gol è disarmante, anche se nei primi 45′ occasioni ne abbiamo create, chiedo scusa per il secondo tempo, purtroppo in certe situazioni è importante la testa e se non hai la forza mentale diventa un problema”.