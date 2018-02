Francesco Gaddini campione italiano assoluto di Lotta

PISA – Si sono svolti a Lido di Ostia (RM), presso il palazzetto della Federazione Italiana Judo Lotta e Arti Marziali (FIJLKAM), il 3 e 4 Febbraio i Campionati italiani assoluti e cadetti di lotta stile libero.

Circa 400 atleti si sono dati battaglia per 2 giorni sulle 3 materassine allestite nel palazzetto. La compagine pisana del Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Pisa “Billi” “Masi” ha partecipato con 9 atleti nelle varie categorie di peso ed età.

Francesco Gaddini, nella categoria 65 kg, si è laureato Campione Italiano Assoluto. Era da molti anni che la città di Pisa non vedeva un proprio lottatore vincere un campionato assoluto. La categoria di peso di Francesco era tra le categorie più numerose e piena di forti avversari.Il percorso che ha portato l’atleta sul gradino più alto del podio è stato molto impegnativo ed ha superato atleti sulla carta dati per favoriti ed ha dimostrato superiorità tecnica e intelligenza nel gestire ogni combattimento guadagnandosi, con questo titolo, una convocazione in nazionale per il mese di Marzo.

Oltre a questa esemplare prestazione altri atleti del GS VVF si sono ben comportati in questa trasferta ostiense tra cui Matteo Palumbo ha conquistato la medaglia di bronzo nei kg 85 nella classe di età cadetti con una buona condotta di gara.

L’allenatore Fabrizio Mainardi può andare orgoglioso dei risultati ottenuti dai suoi ragazzi e Mario Cerrai (Vice presidente del Gruppo Sportivo) porta a casa molti punti federali e un posto in alta classifica per società. Grande è la soddisfazione al Comando provinciale dei Vigili Del Fuoco di Pisa, soprattutto da parte dell’ ing. Ugo D’anna nel suo doppio ruolo di comandante provinciale e presidente del Gruppo Sportivo.