Francesco Ghirelli a Pisa: “Campionato travagliato, già dai play-off auspico di voltare pagina”

PISA – Era presente all’Arena Garibaldi ad assistere alla sfida tra Pisa ed Entella il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.

“È stata una bellissima partita, soprattutto il primo tempo, velocità e tecnica notevoli davanti ad un pubblico meraviglioso. Quello della Serie C è un lungo percorso, abbiamo piccole e grandi società: sarà necessario lavorare maggiormente sul sistema calcio. A chi crede nel calcio chiedo scusa, è un campionato travagliato, ne sento in pieno la responsabilità. Mi auguro poi si volti già pagina con i playoff, che vogliamo giocare con la migliore delle situazioni che si può determinare. La Lucchese soprattutto versa in situazione complicata, loro e il Cuneo rischiano l’esclusione“.

Il numero uno della Lega parla dei rapporti con il presidente del Pisa Giuseppe Corrado: “Il presidente del Pisa? Tra me e Corrado c’è un feeling che prosegue da tanto tempo, mi ha fatto piacere vedere con lui la partita”.

Ghirelli poi ricorda: “La Coppa per la promozione in serie B del Pisa con Gattuso, venni a consegnarla io e non ero ancora presidente“