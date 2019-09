Francesco Lisi: “Buona gara, siamo stati in difficoltà solo dopo l’espulsione di Benedetti”

VENEZIA – Dopo molti assist e scorribande sulla fascia è arrivato il primo gol in serie B con la maglia del Pisa per Francesco Lisi.

di Antonio Tognoli

Il numero 23 lo racconta cosi: “E’ una giocata che provo spesso, non so se c’è stata una deviazione ma io ho tirato in porta l’importante è che sia entrata. Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto una grande gara, nei primi quaranta minuti li abbiamo messi sotto e nel secondo tempo siamo entrati bene poi c’è stata l’espulsione di Benedetti e siamo andati in difficoltà però siamo stati compatti riuscendo a portare a casa questo punto”.

Lisi parla della prossima trasferta a Perugia: “Andremo a Perugia per fare la nostra partita, sappiamo che è una squadra forte lavoreremo in settimana per metterli in difficoltà”.