Francesco Lisi: “Peccato, volevamo dare una scossa”

PISA – Francesco Lisi commenta il pareggio in extremis contro l’Alessandria.

“Prendere gol al 95′ non ci aiuta. Oggi volevamo dare una scossa importante all’ambiente per i tifosi e la società ma non ci siamo riusciti. Peccato, pareggiare è stata una beffa anche perché avevamo avuto l’occasione per poter raddoppiare. La prossima settimana c’è un altra battaglia. C’è da mettersi in testa che ce la possiamo fare fino a che la matematica non ci condanna dobbiamo provarci ad arrivare primi poi penseremo ai play-off”.