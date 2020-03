Francesco Lisi: “Volevamo vincere a tutti costi. Il gol lo dedico a mio figlio Leonardo”

PISA – Francesco Lisi è il grande protagonista del derby. La sua rete al minuto 63 ha deciso il match contro gli amaranto.

di Maurizio Ficeli

“Era importante per noi portare a casa i tre punti soprattutto in una partita come questa, sentita dai nostri tifosi. Certo sarebbe stato bello avere il pubblico ma importante era questa vittoria.

Sulla rete che ha permesso di vincere il derby: “Ho provato una gioia indescrivibile anche perché abbiamo riscattato il derby di andata dove avevamo mandato giù un boccone amaro e volevamo vincere a tutti i costi anche se si giocava in un clima surreale, ma l’importante è aver vinto”.

“Ora voglio condividere questa gioia con la mia famiglia e i miei compagni, dedico il successo a mio figlio Leonardo che compie gli anni tra poco. Dobbiamo giocare con questa mentalità, ogni partita dev’essere una battaglia, a cominciare dalla prossima partita a Salerno”.