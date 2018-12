Francesco Zappala’ Dj Set al Reverse Sound Cafe’ a Pisa

PISA – Venerdì 28 Dicembre sbarca in esclusiva al Reverse Sound Cafe’ a Pisa, Loc. La Fontina Francesco Zappala Dj Set. Una selezione musicale di quattro ore per scatenare i cuori per tutta la notte.

Francesco Zappalà e’ un personaggio di peso della club-scene italiana da quasi trent’anni ed è stato uno dei primi disc-jockey italiani ad essersi imposto all’attenzione mondiale, con le competizioni del DMC. Campione nazionale nel 1990, vice campione del mondo e primo rappresentante italiano alla “Battle for world supremacy” di New York nel 1991, che con una serie di performance altamente spettacolari e cariche di innovazioni tecniche, gli permisero di conquistare il secondo posto nella prestigiosa gara. Apprezzato grazie alla passione e al carisma che da sempre infonde nel suo lavoro, il dj siculo di nascita ma capitolino d’adozione è considerato un vero fenomeno di tecnica, sensibilità musicale ed esperienza. Un personaggio di riferimento nel panorama elettronico, grazie anche al programma di musica elettronica Virual Sound, trasmesso su Rete 105 nella versione radiofonica e Match Music in quella televisiva. Impossibile menzionare tutti i locali toccati nella sua lunga carriera, ma nel suo curriculum figurano esibizioni presso clubs come il Cocoricò di Riccione, il Pacha, l’Amnesia o lo Space di Ibiza. Più una ricca serie di apparizioni in discoteche ed eventi di mezza Europa, America e Sud America. Oggi Zappala’ vive tra l’Italia e Berlino facendo da ponte musicale tra generi musicali e generazioni di amanti di musica elettronica, portando nei suoi set tipicamente anni 90 la freschezza della Techno e House più moderna.

Con Zappalà è sempre una serata per cuori che battono a tempo di musica.

Non resta che partecipare dunque al Francesco Zappala Dj Set a partire dalle ore 23.30.

L’ingresso alla serata e’ gratuito. Per maggiori info 340 59 79 508