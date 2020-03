Franco Ferrari: “A Pisa carichi per vincere il derby”

PISA – Il derby fra Pisa e Livorno si sta avvicinando a grandi passi anche se si giocherà in un clima surreale visto che sarà a porte chiuse. Per parlare di ciò Pisanews ha raccolto l’opinione di Franco Ferrari, attaccante amaranto che ha sbloccato il risultato contro il Frosinone.

di Maurizio Ficeli

“Abbiamo disputato una bella gara tra l’altro contro un Frosinone vicecapolista dove abbiamo dato tutto quello ciò che potevamo dare. Inoltre son contento della rete messa a segno, in quanto, come attaccante, vivo per quello“.

l’attaccante amaranto parla del prossimo derby contro il Pisa: “Sappiamo che sia per noi giocatori che per le tifoserie di entrambe le squadre questa è la partita più importante dell’anno, un derby che è uno dei più belli della cadetteria, una gara a cui giungiamo molto carichi e vogliamo vincerla, anche per dimostrare che non siamo morti “.