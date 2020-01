Franco Michieli relatore alle Officine Garibaldi di “Fatti non fummo a viver come bruti”

PISA – Sarà Franco Michieli, geografo ed esploratore, il protagonista relatore del prossimo incontro del ciclo di seminari “Fatti non fummo a viver come bruti – Riflessioni sulla natura umana”, promosso dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e sostenuto dalla Società della Salute della Zona Pisana. L’evento, aperto alla cittadinanza, si terrà mercoledì 29 gennaio alle 9 alle Officine Garibaldi (via V. Gioberti 39, Pisa).

Michieli è espertodi grandi traversate a piedi di catene montuose e terre selvagge, che compie rigorosamente senza l’ausilio di GPS, strumenti ricetrasmittenti, mappe, bussola e orologio, in completo isolamento nella natura. Tema della lezione magistrale sarà “Il silenzio”.

“La finalità dell’incontro è quella di esplorare quanto nella nostra vita quotidiana siamo in contatto con l’esperienza del silenzio e quanto questa sia importante per la salute mentale di ognuno”, spiega Paolo Cantoresi, coordinatore del gruppo di formazione del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.

Apriranno la giornata i saluti della presidente della Sds pisana Gianna Gambaccini e della direttrice Sds Sabina Ghilli.

“L’attenzione al malato affetto da malattia mentale e alla sua famiglia – ha commentato la presidente della Sds pisana Gianna Gambaccini – deve rappresentare una priorità della nostra missione: per troppo tempo queste persone sono state lasciate sole. È il momento di impegnarci al massimo per tracciare percorsi di sostegno alle famiglie e, quando possibile, di inserimento sociale degli ammalati”.

Il corso è gratuito e accreditato ECM. Per partecipare è necessaria iscriversi inviando una mail all’indirizzo lorella.raneri@uslnordovest.toscana.it