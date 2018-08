Fratres Perignano. Mattia Di Erasmo vestirà i colori rossoblù

PISA – A pochi giorni dall’inizio degli impegni ufficiali arriva un altro grosso nome in casa rossoblu. A vestire i colori del Fratres Perignano nella prossima stagione ci sarà anche Mattia Di Erasmo, classe 1999 in arrivo dall’Atletico Etruria.

Mattia è un giocatore che due anni fa si è ben affermato nella categoria Promozione con una serie di reti che lo hanno portato alla ribalta, facendo drizzare le antenne degli scout e degli addetti ai lavori.

Purtroppo una serie di problemi ha limitato Mattia nella scorsa stagione, dove il ragazzo è stato costretto spesso ai box. Adesso, tra le tante offerte ricevute durante l’estate, Mattia ha scelto di sposare il progetto del Fratres Perignano per ripartire alla grande vivendo una nuova meravigliosa esperienza.

Attualmente Mattia è stato aggregato con la Juniores, lavorando da qualche giorno agli ordini di mister Bargigli, in prospettiva di entrare a far parte del gruppo della Prima squadra.

A Mattia va un ringraziamento particolare per la decisione presa e per la volontà di giocare a Perignano in questo torneo e un grosso augurio di un campionato degno delle sue possibilità, per potersi così togliere soddisfazioni consone al ragazzo e alla società.