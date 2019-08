Fratres Perignano pronto ad affrontare il primo storico campionato di Eccellenza

PISA – Serata di presentazione al campo Matteoli per il Fratres Perignano in versione 2019/2020.

Nonostante la data di inizio della preparazione è fissata per il 5 agosto, quando i rossoblu cominceranno gli allenamenti agli ordini di mister Fabrizio Ticciati e del preparatore atletico Gabriele Marziale, una delle aggiunte di quest’anno all’interno dello staff tecnico del Fratres Perignano, la società ha voluto creare un’occasione per ritrovarsi prima del via alle fatiche in vista del campionato di Eccellenza.

La matricola Fratres Perignano, al debutto in categoria, ha tanta voglia di stupire e di convincere gli addetti ai lavori. «Con oggi parte una nuova avventura – ha dichiarato il Direttore Sportivo Mirco Ragoni – per noi questa è una serata molto importante. L’Eccellenza è una categoria mai fatta a Perignano. Per una realtà come questa, partita dagli amatori, è una grande soddisfazione poter disputare il massimo torneo del dilettantismo toscano. Sarà una stagione zero, ma vogliamo metterci il massimo impegno. Crediamo di aver creato un gruppo competitivo che, con la giusta mentalità, potrà togliersi tante soddisfazioni». «Come società – gli ha fatto eco il patron Valerio Biasci – l’Eccellenza è una nuova esperienza. Siamo consapevoli che il campionato sarà difficile, non sarà una passeggiata, ma la squadra è stata ben allestita e ora tocca ai ragazzi mettersi in mostra. Sarà fondamentale creare un ottimo gruppo per raggiungere grandi risultati. Essendo una neo-promossa, la nostra ambizione è quella di conquistare una salvezza tranquilla e mantenere la categoria. Importante sarà partire forte, concentrati, determinati, con tanta voglia ed entusiasmo». Infine a parlare è stato mister Ticciati: «Bisogna dimostrare che hanno fatto bene a puntare su di noi, sia giocatori che staff tecnico. Dobbiamo essere in grado di portare a termine le aspettative della società. Sono fiducioso e convinto di avere in mano una rosa competitiva. Per me è la prima volta che alleno in Eccellenza, sono anche io al debutto. Sono contento del mercato che abbiamo fatto». La serata si è conclusa con una cena in famiglia, dove vecchi e nuovi hanno avuto modo di conoscersi ed entrare in contatto. Nel frattempo è stato ufficializzato anche il programma delle amichevoli estive del Fratres Perignano. Saranno cinque gli appuntamenti che scandiranno l’avvicinamento al campionato dei rossoblu. Si parte mercoledì 14 agosto contro la Primavera del Pisa, poi il 17 agosto contro il Tuttocuoio, il 21 agosto contro il Real Forte Querceta, il 25 agosto contro la Lastrigiana e si conclude il 28 agosto contro la Primavera del Livorno. Tutte le partite si disputeranno allo stadio Matteoli con inizio alle ore 20.30.

FRATRES PERIGNANO 2019/2020

PORTIERI: Rizzato, Puccioni, Romano, De Donato

DIFENSORI: Aliotta, Genovali, Giari, Lucarelli, Marinelli, Piletti, Benedetti, Chiacchio.

CENTROCAMPISTI: Gamba, Remedi, Matta, Pitti, Roffi, Ndiaye, Filippeschi, Filippi, Atene, Fiaschi, Pinna

ATTACCANTI: Igbineweka, Kouko, Kavtaradze, Ferri, Damiani

ALLENATORE: Fabrizio Ticciati

PREPARATORE ATLETICO: Gabriele Marziale

PREPARATORE PORTIERI: Matteo Granchi

COLLABORATORE TECNICO: Marco Turini

FISIOTERAPISTA: Alessandro Ceccanti

FISIOTERAPISTA: Stefano Quintavalle

STUDIO MEDICO: Dr. Riccardo Noccioli

PRESIDENTE: Stefano Bonsignori

VICE-PRESIDENTE: Silvano Lelli

DIRETTORE GENERALE: Veniero Frosini

PATRON: Valerio Biasci

CASSIERE: Daniele Santucci

DIRETTORE SPORTIVO: Mirco Ragoni

SEGRETARIO: Daniele Martinucci