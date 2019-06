PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Cascina e della sede centrale di Pisa sono intervenuti alle ore 9.15 di martedì 18 giugno per un incidente stradale sulla strada statale 67 bis Arnaccio poco prima dell’incrocio con la via Emilia provenendo da Cascina.

Per cause in corso di accertamento un’autovettura ed un mezzo pesante si sono scontrati.

Il conducente del veicolo è stato estratto dai Vvf e trasportato all’ospedale dal personale del 118.