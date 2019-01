PISA – Personale dei VVf della sede centrale di Pisa e del comando di Livorno sono intervenuti alle ore 17 circa sulla via Aurelia davanti a Camp Darby per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento un’autovettura, una Lancia Y bianca e un camion si sono scontrati frontalmente.

Un ferito è stato estratto dei vigili del fuoco di Livorno giunti i primi sul posto. Presenti anche persone del 118 Carabinieri e Polizia di Stato.