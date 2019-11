PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa sta intervenendo in Via Pungilupo angolo Manghi a Pisa per una fuga di gas metano proveniente da un contatore abbattutto a seguito di urto da parte di un autobus di linea in manovra.





Il transito dei veicoli è stato temporaneamente interrotto per permettere le operazioni di soccorso e intercettazione della perdita di gas.

Non ci sono fortunatamente danni a persone nè evacuazione precauzionale.