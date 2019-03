Fuggono in sella ad una moto rubata: scatta la denuncia

PISA – Controlli nella serata di giovedì in zona della Sesta Porta, della Stazione Centrale delle Ferrovie e di Porta a Mare allo scopo di realizzare una valida azione di contrasto ai fenomeni di microcriminalità, all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti ed alla presenza di stranieri irregolari sul territorio nazionale.

Sono state denunciati: H.H. nato in Tunisia nel 1988 e T.F., nato a Pisa il 1990, che sono stati intercettati in piazza Guerrazzi a bordo di un motociclo risultato provento di furto dopo un tentativo di fuga con un rocambolesco inseguimento nel centro cittadino ed infine denunciati per ricettazione in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale; H.H. è stato anche segnalato al Prefetto per detenzione di stupefacenti per uso personale. Il motociclo è stato restituito al legittimo proprietario residente in Pisa.

E’ stato inoltre denunciato all’A.G.T.B. , nato in Tunisia il 1984, perché nel corso delle identificazioni è risultato inottemperante al divieto di ritorno nel Comune di Pisa emesso dal Questore di Pisa il 17.04.2018.

Nel corso del solo servizio di controllo del territorio sono state identificate 23 persone e controllati 9 veicoli.