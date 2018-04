PISA – Fulvio Pea mister della Pro Piacenza analizza la sconfitta al foto finish della sua squadra.

“Non abbiamo mai mollato sono contento della mia squadra nel recupero non siamo stati bravi o fortunati a mantenere il miracolo che avevamo fatto. Il punto sarebbe stato molto importante anche per come era finita nella gara di andata. Ci abbiamo provato anche in dieci abbiamo fatto due gol dalla panchina”.