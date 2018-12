Fuochi d’artificio per la Festa della Chimica. Modifiche al traffico

PISA – Modifiche temporanee alla circolazione e divieti di sosta in alcune vie per consentire i fuochi d’artificio mercoledì 5 dicembre, previsto intorno alle 23.45, in occasione della Festa della Chimica.

La zona interessata è quella intorno al Palazzo dei congressi, compresa tra piazza Caduti di Cefalonia, via Matteotti, tratto finale di Lungarno Buozzi e tratto a fondo chiuso del viale delle Piagge. Definite anche le direzioni obbligatorie verso Cisanello (in uscita da via S. Michelle degli Scalzi) e i percorsi alternativi per chi proviene da Cisanello con destinazione oltre Arno (via Nenni, via Cisanello , via Gioberti , via Garibaldi , via S. Marta , Lungarno Buozzi, Ponte della Vittoria).

Nel dettaglio:

Lungarno Buozzi, tratto finale dal Dipartimento di Economia al Ponte della Vittoria: dalle 21 del 5 alle 00.30 del 6 dicembre, divieto di sosta con rimozione coatta;

Piazza Caduti di Cefalonia, compreso tratto prospiciente Dipartimento di Economia e lato Vigili del Fuoco: dalle 21.00 del 5 alle 00.30 del 6 dicembre, divieto di sosta con rimozione coatta. Dalle 23.30 del 5 alle 00.30 del 6 dicembre, senso unico di marcia con direzione Ponte della Vittoria – Cisanello e divieto di transito veicolare nel tratto prospiciente dipartimento di Economia;

Viale delle Piagge, tratto a fondo chiuso dalla rotatoria del “Bar Salvini” al Ponte della Vittoria: dalle 21.00 del 5 alle 00.30 del 6 dicembre, divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito veicolare;

Via Matteotti: dalle 23.30 del 5 alle 00.30 del 6 dicembre, senso unico di marcia con direzione Ponte della Vittoria – Cisanello, eccetto residenti fino a via Agnelli;

Via Matteucci: dalle 23.30 del 5 alle 00.30 del 6 dicembre, senso unico di marcia con direzione Ponte della Vittoria – Cisanello, eccetto residenti.