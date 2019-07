I fuochi d’artificio (e non solo) al Bagno degli Americani nel giorno dell’Indipendenza

TIRRENIA – Dopo Luminmare, ecco il secondo degli appuntamenti tradizionali e immancabili al Bagno degli Americani di Tirrenia.

Giovedì 4 luglio, giorno in cui, nel 1776, entrò in vigore la Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America, i fuochi d’artificio sulla spiaggia saranno assoluti protagonisti al Bam, per un evento sempre molto atteso dal pubblico, pisano e non solo (l’ingresso è libero).

Per la prima volta, è prevista la cena su prenotazione con menu dedicato. Per 25 euro si potranno gustare al ristorante Omega 3 ben tre portate (inclusi acqua, vino e caffè): insalata esotica di pesce, penne agli scampi e filetto di branzino con verdure. I turni saranno due (ore 20 e ore 21.30), mentre questo è il numero per prenotare: 3386125427. Sarà a disposizione anche il menu per bambini.

Confermato lo street food, con hamburger, hot dog, pasta express, poi ovviamente drink e gelati ai due punti bar della spiaggia.

Alle 22 ci sarà il concerto del gruppo Fun2Funk, incluso nella rassegna musicale del giovedì, Musica a mollo, confermata quindi anche per la festa del 4 luglio.

Alle 23 ecco i tanto attesi fuochi sulla spiaggia, mentre a seguire spazio al Dj Set Music summer experience by Introspection Recordings di Lorenzo Magnozzi (presente al Bam tutti i sabati fino al 21 settembre).

I fuochi d’artificio al Bagno degli Americani sono stati inseriti nel cartellone di Marenia – Nonsolomare.