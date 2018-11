A fuoco una roulotte in Lungarno D’Annunzio

PISA – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuto martedì 27 novembre alle ore 21 in Lungarno D’Annunzio a Pisa per l’incendio di una roulotte.

Per cause in corso di accertamento una roulotte apparentemente in stato di abbandono all’interno della visitazione è stata completamente distrutta da un incendio.

Le cause sono in corso di accertamento e non si esclude la matrice dolosa. Sul posto i carabinieri di Pisa. Al momento non è stato possibile risalire alla proprietà o a eventuali frequentatori.