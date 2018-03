PONTEDERA – Alle ore 6.30 il personale dei Vvf del distaccamento di Cascina è intervenuta a Pontedera in via Tosco Romagnola all’altezza del Villaggio Piaggio per un incendio di una Fiat Panda.

Il conducente del veicolo mentre stava viaggiando si è accorto che usciva del fumo dal vano motore e ha fatto in tempo ad accostare ed attivare i soccorsi.

La vettura ha avuto il vano motore seriamente danneggiato. Non ci sono state persone coinvolte.