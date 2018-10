PISA – Personale dei Vvf del distaccamento di Cascina è intervenuto alle ore 24.30 in Via dell’Argine a Pontedera per un incendio ad un auto.

Nell’incendio andava distrutta una Hyundai i10 alimentata a Gpl e parzialmente un’altra Hyundai ix35 parcheggiata a fianco.

Tra le cause al momento non si esclude l’azione dolosa.

Sul posto i Carabinieri di Pontedera.