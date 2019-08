A fuoco un autoarticolato sulla FI-PI-LI

PISA – I vigili del fuoco del Comando di Pisa e del distaccamento di Castelfranco stanno intervenendo sulla SGC Firenze Pisa – Livorno al km 40 + 200 tra l’uscita di Santa Croce e Montopoli Valdarno direzione mare, per l’incendio di un autoarticolato che trasporta materiale di arredo.

Le operazioni di spegnimento sono in corso e al momento il traffico scorre su una sola corsia.

Sul posto due pattuglie della Polizia Stradale per la regolamentazione della viabilità. Non ci sono per fortuna persone coinvolte nell’incendio.