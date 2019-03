A fuoco un autocisterna a Santa Croce

PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Castelfranco con il supporto del distaccamento di Empoli sono intervenuti intorno alle ore 14.30 di giovedì 14 Marzo a Santa Croce sull’Arno via nuova Francesca per l’incendio di un autocisterna.

Per cause in corso di accertamento si è sviluppato un principio di incendio all’altezza del passo d’uomo della cisterna. Il principio di incendio è stato prontamente domato dai vigili del fuoco. Non ci sono danni a persone. La cisterna ha riportato soltanto danni materiali.

Al momento dell’evento all’interno della cisterna non c’era alcun prodotto. Sul posto i Carabinieri di Santa Croce e la Polizia Municipale .