PISA – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuto alle ore 12 in via Sant’Apollonia a Pisa per un incendio furgone.

Un mezzo di una società di corriere si è incendiato e andato totalmente distrutto.

Il forte calore ha danneggiato alcuni parti di negozi creando panico tra gli abitanti della zona.

Non ci sono danni a persone. Le cause dell’incendio sono di natura elettrica. Sul posto i Vigili Urbani.