PISA – Incidente stradale sulla Via Emilia a Ospedaletto (Pisa), per uno scontro tra un furgone e uno scooter.

Intorno alle 9 uno scooter si è scontrato con un furgone. Ha perso la vita L. G. 55 anni di Cascina. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con la Pubblica Assistenza e la Croce Rossa di Pisa.

Per lo scooterista non c’è stato niente da fare: il medico non potuto che constatare il decesso.

Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale.