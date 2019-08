PISA – Non poteva mancare in sala stampa il commento dell’ex nerazzurro Gabriel Raimondi attuale collaboratore tecnico del Bologna a cui la Nord ha dedicato anche uno striscione.

di Antonio Tognoli

“Lo striscione non me lo aspettavo, normale che fa sempre piacere tornare a Pisa e sentire che la gente si ricorda di te a tanti anni di distanza da una promozione. Il Pisa l’ho visto bene è migliorato, ha una grande organizzazione di gioco e può dire la sua anche in serie B”.