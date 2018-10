Gaetano D’Agostino: “Ottimo punto, avrei voluto giocare 90′ in parità numerica”

PISA – A commentare il prezioso pareggio dell’Arena il mister dei grigi Gaetano D’Agostino.

“Ottimo punto per i ragazzi. Ce li siamo meritati non avevo dubbi sul gruppo formato da uomini veri. Peccato per l’espulsione avrei voluto giocare tutti i 90′ in parità numerica. Dopo l’espulsione Sartore si è sacrificato molto dietro dopo l’espulsione di Delvino. Bisogna prendere esempio da Madzukic che è un grande giocatore e gioca in tutti i ruoli e mister Allegri non lo toglie neanche nel defatigante. L’espulsione è stato un peccato perché nell’ultimo quarto d’ora volevo provare a vincere la partita ma giocando in dieci non è stato possibile”.