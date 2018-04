Gaetano Masucci: “Diamo il giusto peso e questa sconfitta e prepariamoci ad affrontare i playoff”

PISA – Fra i giocatori nerazzurri, per analizzare la gara odierna di Arezzo si presenta in sala stampa l’attaccante del Pisa Gaetano Masucci, che la deludente prestazione in terra aretina, la sua stagione ed i prossimi playoff.

di Maurizio Ficeli

“Oggi siamo venuti meno dal punto di vista della lucidità e del gioco – dice il giocatore avellinese – dobbiamo prendere atto di questa sconfitta ma cerchiamo di dargli il giusto peso e pensare ai playoff, dove non si potrà sbagliare, ma ho fiducia in questa squadra e ai play off non sbaglieremo l’atteggiamento”.

Sulla sua stagione in nerazzurro Masucci afferma: “Una stagione un po’ tribolata, sono critico con me stesso, ma non ho mai mollato ed ora sono pronto per questi playoff”