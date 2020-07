Gaetano Masucci: “Il rigore? Era netto”

PISA – Tano Masucci ancora protagonista parla dell’infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo nel primo tempo ai microfoni di Dazn e parla del “no” da lui esclamato dopo il fallo da rigore.

di Maurizio Ficeli





“Ho avuto un contrasto di gioco con Perticone ed ho sentito dolore al ginocchio, poi in seguito ho avuto una ricaduta che mi ha costretto ad uscire. Ho avuto un po’ di paura e spero non sia nulla di grave”.

“Riguardo al fallo da rigore su di me era netto”.

Masucci chiarisce riguardo ad un gesto dove avrebbe fatto cenno di “no” dopo essersi rialzato dal contrasto con Paleari, un gesto erroneamente interpretato come se il rigore non ci fosse, mentre egli invece si riferiva agli avversari che protestavano su un presunto fuorigioco prima dell’azione stessa e che ovviamente non c’era”.