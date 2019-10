Gaetano Masucci: “Meritavamo il pareggio. Sulla prima occasione ho sbagliato io”

PERUGIA – Nella sala stampa del “Curi” l’attaccante Gaetano Masucci commenta così la seconda sconfitta stagionale

di Maurizio Ficeli

ANALISI. “Sicuramente non è stata una bella gara anche se avremmo potuto andare in vantaggio per primi e se avessimo segnato il pareggio sarebbe stato meritato. Non dobbiamo pensare che solo gli errori dell’arbitro hanno condizionato il match”.

PRIMA OCCASIONE. Masucci torna sulla prima occasione della partita: “Ho sbagliato io, dovevo calciare più di potenza da quella posizione però ormai è andata e non ci pensiamo più”.

BILANCIO. L’attaccante nerazzurro fa un bilancio di questo avvio di stagione: “Il Pisa in queste prime sette giornate ha dimostrato che in serie B ci può stare. In più abbiamo affrontato molte gare in trasferta e con squadre favorite alla promozione in serie A come Chievo e Perugia”.

Masucci è certo: “Dobbiamo essere bravi a mantenere un equilibrio nel proseguo del torneo, sono certo che lavorando sugli errori questa squadra possa regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi”.

Il Crotone è già un obiettivo dopo la sosta: “Contro il Crotone dovremo riscattare subito la sconfitta di questa sera. Con i tifosi siamo sempre in debito perché ci seguono con molto affetto e con molta passione. La sosta arriva a pennello per ricaricare le pile dopo le prime grandi fatiche”.