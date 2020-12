Gaetano Masucci: “Momento molto difficile, le parole non servono Stringiamoci tutti insieme per superare questa situazione”

PISA – Per analizzare la debacle del Pisa al “Paolo Mazza” parla l’attaccante Gaetano Masucci, dal cui volto traspare una grande ed assolutamente comprensibile delusione, unico fra i giocatori nerazzurri a parlare, che da la sua chiave di lettura riguardo a questa pesante sconfitta a Ferrara.

di Maurizio Ficeli



“Momento molto difficile, le parole purtroppo non servono ma serve capire il motivo di questa situazione e stringersi tutti insieme per superare questo momento. Dobbiamo fare uno step a livello mentale per poter capire i perché.Ai tifosi posso dire che chi è arrabbiato ha i suoi motivi, purtroppo sta succedendo l’inaspettato sia per noi che per loro, ci dispiace perché siamo i primi a stare malissimo, c’è solo un modo per superare questa situazione, il lavoro è il riunire tutte le forze per riuscire ad invertire questo trend. Purtroppo stiamo commentando un risultato pesante. Non è una questione di modulo, bisogna prendere atto del momento e ripartire. Abbiamo un trittico di partite in casa, dobbiamo essere bravi a sfruttare l’occasione.Non deve più accadere di subire certi risultati pesanti, ma noi siamo uniti e questa deve essere la nostra forza“.