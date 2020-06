Gaetano Masucci: “Pareggio importante, potevamo vincere ma va bene anche così”

PISA – Al termine della gara raccogliamo il commento a caldo di Gaetano Masucci ai microfoni di Dazn, che ha segnato il gol del pareggio ed essendo avellinese è stata una doppia soddisfazione per lui segnare a Salerno.

di Maurizio Ficeli



“Un pareggio importante, andare sotto dopo un po’ di tempo che non si giocava a livello mentale non era affatto facile, la squadra ha risposto bene pareggiando ed avendo altre occasioni, non siamo riusciti ad essere cinici ma va bene così” .

“Il segreto che ho a 36 anni è l’entusiasmo e fino a che ce la farò mi piace stare nello spogliatoio e stare in allegria. Dedico il gol a tutte le persone che hanno sofferto e perso dei cari. L’atmosfera di oggi con lo stadio vuoto era un po’ particolare, lo avevo già visto nel derby con il Livorno, con l’assenza del pubblico manca una variabile molto importante di questo sport, adesso dobbiamo tenere duro ed aspettare che la curva dei contagi cali ancora di modo da potere allentare queste restrizioni e potremo festeggiare con i nostri tifosi. Sono ottimista, prima possibile torneremo a gioire insieme ai nostri tifosi. Della classifica guardo sia la parte alta che quella bassa essendo in mezzo. Un punto importante su un campo difficile, teniamoci la prestazione e la reazione“.