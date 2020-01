Gaetano Masucci: “Peccato, ma la squadra ha dimostrato che sta crescendo”

PISA – Gaetano Masucci è tornato al gol ma non è bastato per la vittoria finale. Ecco la sua disamina.

di Antonio Tognoli

“Sembrava la giornata perfetta quando ho segnato. Purtroppo però non siamo riusciti a gestire questo vantaggio, un pò per bravura loro un pò per demerito nostro”

“La squadra ha dimostrato che sta crescendo nelle prestazioni. A caldo fa male pareggiare così, ma sappiamo gestire l’emergenza e lo abbiamo già dimostrato in altre occasioni”.

“Con Fabbro mi sono trovato bene, riesco a dialogare bene con lui. Su Vido l’avevo visto giocare e nei primi allenamenti ha dimostrato di essere un ottimo attaccante, mi piace perché è intelligente e sa muoversi. Sa giocare con l’altro e attaccare gli spazi. Ottima mossa della società che condivido in pieno”.

“Sul finale ho visto quello che è successo con Marconi. Michele è stato più una vittima ed è stato colpito da Troest, per me i cartellini non sono stati giusti. Spero che le immagini possano parlare e che non ci sia una punizione severa”.