Gaetano Masucci: “Una vittoria fortemente voluta. La dedico alla mia famiglia”

PISA – Subito dopo il termine della gara del “Granillo” Gaetano Masucci ha commentato cosi il primo successo in campionato del Pisa ai microfoni di DAZN.

di Maurizio Ficeli



“Una vittoria che non era ancora arrivata, un po’ per sfortuna un po’ per episodi ed un po’ anche per colpa nostra, che per fortuna è arrivata stasera anche se in maniera particolare e poi bisogna dire che giocare qui non era affatto facile. Loro hanno segnato alla prima azione che hanno fatto ed a livello mentale non era facile reagire, ma ci siamo riusciti. Ora il nostro obiettivo è andare avanti gara dopo gara. Personalmente sono contento della mia prestazione, mi diverto e segno ed a tal proposito voglio dedicare la rete alla mia famiglia ed anche se non avevamo il seguito dei tifosi, ci hanno comunque sempre fatto sentire il loro sostegno. Mi mancano molto“.